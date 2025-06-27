CHP’de 'Mutlak Butlan' Tartışması! 10 Milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na Destek

CHP’de kurultay süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, partili 10 milletvekili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteklerini belirtti

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CHP’de 'Mutlak Butlan' Tartışması! 10 Milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na Destek
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan dava sürerken, parti içindeki tartışmalar da devam ediyor. 30 Haziran’da görülecek duruşma öncesi, CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştiriler yoğunlaşırken, partiden 10 milletvekili Kılıçdaroğlu’na sosyal medya üzerinden destek açıklamalarında bulundu.

'Kayyım' ve 'mutlak butlan' gibi kavramların tartışıldığı süreçte, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilere tepki gösteren milletvekilleri, CHP’nin geçmişine ve değerlerine sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

CHP’de 'Mutlak Butlan' Tartışması! 10 Milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na Destek - Resim : 1

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VEREN VEKİLLER

Destek paylaşımı yapan CHP milletvekilleri şöyle sıralandı: Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İzmir Milletvekilleri Sevda Erden Kılıç, Mahir Polat ve Rıfat Nalbantoğlu, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır.

'SAVUNMAYA KARALIYIZ'

Ankara Milletvekili Deniz Demir, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirileri “iftira” olarak değerlendirerek, “Kılıçdaroğlu’na yönelen her iftira, bu partinin değerlerine, geçmişine ve geleceğine yapılmış bir saldırıdır. Bu değerleri savunmaya kararlıyız” dedi.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerin bilinçli bir kampanyanın parçası olduğunu savunarak, “Bu trol saldırısını yaptıranları tanıyoruz. Dün Kemal Bey’in kapısında el pençe duranlar, bugün hakaret ediyor. Herkesi parti kültürüne uygun davranmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan diğer vekiller ise şu şekilde:

Gamze Akkuş İlgezdi: "Ahlaksızlık, hadsizlik ve nankörlükle birleşen bu linç kampanyasının ne siyaseten ne de vicdanen karşılığı yoktur"

Hasan Öztürkmen: "Kemal Kılıçdaroğlu demek dürüstlük demek" derken, Rıfat Nalbantoğlu da "Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıları durdurmak ve partiyi sükunete davet etmek en önemli konudur"

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal: "CHP birbirini iterek değil, omuz omuza yürüyerek kuruldu. Dün ‘Genel Başkanım’ dediğine ertesi gün hakaret edenin sözü de siyaseti de çürür. Partimizi böldürmeyeceğiz, kirlettirmeyeceğiz. Bugün eğilen, yarın bir daha doğrulamaz. Siyasette vefa gösteremeyen, halka asla umut olamaz"

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır: "Cumhuriyet Halk Partisi değerlerine ve yol arkadaşlarına sahip çıkar. Görmezden gelmeyiz, susmayız, geri durmayız"

Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız: "Partimize zarar verenlerin karşısında susmayacağız. Trollere prim verilmemeli" derken, Sevda Erden Kılıç, "Birlik, geçmişimizi inkar ederek, emek vermiş liderlerimizi küçümseyerek sağlanamaz"

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Kaynak: ANKA

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Kemal Kılıçdaroğlu
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