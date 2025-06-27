7 İlde Casusluk Operasyonu... Gizli Verileri Satmışlar!

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı müfettişleriyle ortaklaşa yürüttüğü soruşturmada, gümrük sistemlerinde bulunan ticari sır niteliğindeki ithalat ve ihracat verilerinin usulsüz şekilde sızdırıldığını ortaya çıkardı.

Gümrük müdürlüğünde görevli bazı çalışanların, bu gizli verileri para karşılığı üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Sızdırılan veriler, sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden pazarlanarak alıcı buluyordu.

27 Haziran 2025 tarihinde, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın genişleyerek başka bağlantıları ortaya çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA