Farklı Şehirlerde Ele Geçirildi... Gizli Kamera Skandalı Büyüyor! Hediye Oyuncaklara Dikkat

Türkiye, farklı illerde patlak veren gizli kamera skandallarını konuşuyor. Tatile giden binlerce vatandaş tedirgin. Buna ilişkin nasıl bir önlem alınacağı henüz bilinmiyor ancak kişisel tedbirler almak mümkün. Bir otele veya kiralık eve gidildiğinde gizli kamera olup olmadığını anlamak için çeşitli yöntemler bulunuyor. Uzmanlar bu yöntemlerin mutlaka kullanılması gerektiğini belirtiyor.

PEŞ PEŞE SKANDALLAR

Sapanca, Denizli ve Karabük gibi şehirlerde peş peşe ortaya çıkan casus kamera skandalları, özel hayatın gizliliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Anahtarlık, tükenmez kalem, priz, hatta oyuncak ayı gibi gündelik eşyaların içine yerleştirilen gizli kameralarla kişisel alanlarda izinsiz görüntü kaydı yapılabiliyor. “Ayının peluş burun kısmına yerleştiriyorlar. Çok küçük, nokta kadar oluyor. Temas ettiğinizde anlamanız mümkün değil.” diyen Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

55 BİN GÖRÜNTÜ BULUNDU

Karabük’te düzenlenen bir operasyonla yasa dışı yollarla elde edilmiş 55 bin gizli görüntü güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Çeşitli mekanlara yerleştirilen gizli kameralarla kaydedilen görüntülerde, 38 yetişkin ve 11 çocuğa ait kayıtların bulunduğu belirtildi. “Bu görüntüler kim bilir kimlerin eline geçiyor. Büyük bir tehdit unsuru olabilir. Yarın öbür gün iş adamları siyasetçiler şantaja uğrayabilir.” ifadeleriyle uyarılarda bulunan Kırık, görüntülerin Wi-Fi ile kolayca aktarılabildiğini vurguladı.

'KALEM, PRİZ, USB BELLEK...'

Operasyonla ilgili detayları paylaşan tv100 uzman polis muhabiri Devrim Tosunoğlu, şüphelinin evinde yapılan iki ayrı aramada çok sayıda gündelik eşya içine gizlenmiş kamera ve ses kayıt cihazı bulunduğunu bildirdi. “Kalem, priz, USB bellek, Wi-Fi adaptörü, masa saati, araba anahtarı, spot lamba gibi onlarca farklı objeye gizlenmiş cihazlar tespit edildi,” diyen Tosunoğlu, ayrıca yüzlerce elektronik parça, batarya ve devre bulunduğunu söyledi. Bu sistemlerin özellikle kiralık ev, otel ve soyunma kabinlerinde kullanıldığını belirtti.

HEDİYE OYUNCAKLARA DİKKAT

Yetkililer, vatandaşlara kişisel alanlarında bu tür cihazlara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Gizli kameraların tespiti için özel cihazlar gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle hediye olarak verilen oyuncaklar, elektronik aksesuarlar ve dekoratif eşyalar konusunda uyarıyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: tv100