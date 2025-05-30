Casus Kamera Skandalı Meclis Gündeminde: CHP'li Karasu’dan Sert Tepki

Türkiye’de son dönemde üst üste patlak veren gizli kamera skandalları, kişisel mahremiyetin ciddi biçimde tehdit altında olduğunu gözler önüne serdi. IP kameralarla yapılan yasa dışı kayıtlar, yetkili kurumların kontrol mekanizmalarını yeterince işletmediğini ortaya koyuyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, konuya sert tepki göstererek, “Acilen kişi ve hak özgürlüklere yapılan ahlak ve yasa dışı girişimlerin önüne geçilmeli” dedi ve meseleyi TBMM gündemine taşıdı.

SKANDALLAR MECLİS GÜNDEMİNDE

Sapanca’da bir bungalovda ampule yerleştirilmiş gizli kamera, Denizli’de priz içine gizlenmiş cihazlar ve Karabük’te 55 bin kişiye ait görüntülerin ifşa edilmesiyle açığa çıkan olaylar kamuoyunda infial yarattı.

Gizli kameralar, özellikle ev güvenliği, bebek veya yaşlı bakımı gibi gerekçelerle yasal zeminde de satılabiliyor. Ancak piyasada 550 liradan 30 bin liraya kadar değişen fiyatlarla kolayca temin edilebilen bu cihazlar, kötü niyetli kişiler tarafından mahrem alanlara yerleştirilip internet ortamında servis ediliyor. E-ticaret sitelerinde ve ikinci el platformlarda açık şekilde satılan cihazlar, kolaylıkla erişilebilen “casusluk araçlarına” dönüşmüş durumda.

Kötü niyetli kişilerin, kamera sistemlerinin açık portlarını kullanarak ev veya iş yerlerine sızabildiğini belirten Karasu, “Devleti yönetenler, sorumluluk alması gerekenler havaya bakıyor. Milletin yatak odasına kadar uzanan bu olaylara, 3-5 sapığın fantezisi olarak bakılamaz” dedi. Telegram ve sosyal medya platformlarında binlerce kişiye ait cinsel içerikli görüntülerin satıldığına dikkat çeken Karasu, dijital mahremiyetin hızla yok olduğunu belirtti.

ÜÇ BAKANA SORU

Karasu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Karasu, bakanlara özetle şu soruları sordu:

- İnternet üzerinden legal olarak yapılan gizli kamera satışlarının daha sonra takibi yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise nasıl yapılmaktadır?

- 2002-2025 yılları arasında Türkiye’de yasa dışı yollarla sokulmak istenen ve ele geçirilen bu tür cihaz sayısı nedir? Bu ürünlerin mahiyetleri ve menşei nelerdir?

- Türkiye’ye yasadışı yollardan sokulan gizli, casus kamera ve benzeri dinleme cihazlarının sayısı nedir? Bu cihazların akıbeti ne olmuştur?

- E-ticaret yapan şirketler üzerinden yapılan satışlarda; yıllara göre uygunsuz kullanım ve/veya umuma açık yerlere gizli kamera, dijital materyaller yerleştirdikleri için göz altına alınan ve adli makamlara teslim edilen kişi sayısı kaçtır?