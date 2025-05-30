Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a Çifte Tebrik! 'Bu Vicdanlı Tavrını Tarih Kaydetti'

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılı takım Galatasaray, şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte Yenikapı’da büyük bir etkinlikle kutladı. Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrasında tebrikler peş peşe sıralanırken bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

'TEBRİK EDİYORUM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Üst üste üçüncü kez Trendyol Süper Lig'de ipi göğüsleyerek şampiyon olan, böylece 25 şampiyonlukla 5'inci yıldızı armasına takma hakkı kazanan, lig şampiyonluğuyla birlikte 2025 Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek çifte kupa şampiyonu olan ekibimizi tebrik ediyorum’ dedi.

SARI-KIRMIZILI TAKIMA 'GAZZE' TEŞEKKÜRÜ

Galatasaray tribünlerinin Gazze'ye verdiği desteği de takdirle karşıladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray’a şu sözlerle teşekkür etti:

Vatan sevgisi, dayanışma ve ekip ruhu sütunları üzerine bina edilen Galatasaray'ın, futbol başta olmak üzere faaliyet gösterdiği her alanda milletimizi gururlandırmaya devam etmesini bekliyoruz. Galatasaray tribünlerinin özellikle Avrupa lig müsabakalarında Filistin'e ve tam 120 aydır soykırıma uğrayan Gazzeli kardeşlerimize verdiği desteği takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. Sözde medeni dünyanın sessizliğe gömüldüğü bir dönemde Galatasaray camiasının bu vicdanlı tavrını tarih şüphesiz kaydetmiştir. Hep söylediğim gibi asıl olan Türkiye'nin başarısıdır. Türk futbolunun hak ettiği yerlere gelmesidir. Kulüplerimiz arasında rekabet elbette olacaktır ama söz konusu Türk futbolunun kalitesi ve marka değeri olduğunda tüm kulüplerimiz birlikte hareket etmelidir. Bu düşüncelerle hem ziyaretiniz hem de milletimize tattırdığınız futbol zevki için sizlere teşekkür ediyorum.

FUTBOLCULARDAN ANLAMLI HEDİYE

Galatasaray’ı kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı gelecek sezon Avrupa kupası eşliğinde tekrar ağırlamayı ümit ettiğini söyledi. Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Kaynak: AA