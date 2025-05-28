Kiralık Apartta Gizli Kamera Skandalı! Mide Bulandıran Detay Ortaya Çıktı: Sapık Ev Sahibi, Kız Öğrencileri Hedef Almış

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki kiralık apartta yaşanan 'gizli kamera' skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtan apart sahibi Murat F.'nin, kiralık ilanlarındaki 'kız öğrenci' detayı mide bulandırdı. Öte yandan Murat F.'nin oğlunun da gizli kameralı apartta kaldığı öğrenildi. İfade veren oğlu, gizli kameralardan haberinin olmadığını söyledi.

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Kiralık Apartta Gizli Kamera Skandalı! Mide Bulandıran Detay Ortaya Çıktı: Sapık Ev Sahibi, Kız Öğrencileri Hedef Almış

Denizli'deki bulandıran 'gizli kamera' skandalında yeni detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi. Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

MAHREM GÖRÜNTÜLER ELE GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALMIŞ

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

OĞLU DA APARTTA KALMIŞ

Olayla ilgili Murat Filiz'in oğlu H.B.F.'nin (20) de ifadesi alındı. H.B.F. ifadesinde, gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de söz konusu apart dairesinde zaman zaman kaldığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA-İHA

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