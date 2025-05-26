Bir Casus Kamera Skandalı Daha! Işık Yansıması Ele Verdi, Çok Sayıda Mahrem Görüntü Ele Geçirildi

Son zamanlarda artan casus kamera skandallarına bir yenisi eklendi. Denizli’de günlük kiralık apart daireye gizli kamera yerleştiren işletmecinin, çok sayıda kişinin mahrem görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla casus kameralar söküldü ve hafıza kartlarındaki görüntüler incelenmeye alındı.

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Bir Casus Kamera Skandalı Daha! Işık Yansıması Ele Verdi, Çok Sayıda Mahrem Görüntü Ele Geçirildi

Gizli kamera skandalının son adresi Denizli’nin Pamukkale ilçesi oldu. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 6423 Sokakta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya vermeye başladı.

IŞIK YANSIMASI ELE VERDİ

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde, karşılaştığı manzara karşısında hayrete düştü.

ÜÇLÜ PRİZİN İÇİNE DÜZENEK KURMUŞ

Üçlü prizin içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gören M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi.

İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen işletmesi Murat F. gözaltına alındı. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Casus Kamera Skandalı! Kalemden Prize, Saatten Kumandaya... Tüm Türkiye’yi İzleyip Kayda AlmışCasus Kamera Skandalı! Kalemden Prize, Saatten Kumandaya... Tüm Türkiye’yi İzleyip Kayda AlmışGüncel
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Kaynak: İHA

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Denizli gizli kamera
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