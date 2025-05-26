Genç Mühendisin Sır Ölümü! Cesedi Marmara Denizi'nde Bulundu

27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper, Marmara Denizi’nde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Alper hakkında kayıp ihbarı olmadığı öğrenildi.

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Genç Mühendisin Sır Ölümü! Cesedi Marmara Denizi'nde Bulundu

Acı olay, bugün saat 16.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan vatandaşlar, denizde bir erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 27 yaşındaki inşaat mühendisi Mehmet Alper'e ait olduğu tespit edildi.

KAYIP İHBARI YOK

Kayıp ihbarı olmadığı öğrenilirken, Alper’in cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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