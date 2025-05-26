AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Bingöl'de Deprem

AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kaydetti.

AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Bingöl'de Deprem

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7; derinliğini ise 5 kilometre olarak kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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