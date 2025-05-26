AFAD ve Kandilli Verileri Paylaştı! Bingöl'de Deprem
AFAD, Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak kaydetti.
AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7.02 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2025
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-05-26
Saat:20:13:14 TSİ
Enlem:39.20667 N
Boylam:40.27111 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/jjyloRz2kR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.7; derinliğini ise 5 kilometre olarak kaydetti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 26, 2025
DARKOPRU-KIGI (BINGOL) https://t.co/jnc6m1MOZ9
26.05.2025, 20:13:13 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi