Sivas'ta Maden Ocağında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Bolucan ve Söğütözü köyleri sınırları icinde bir kömür madeninde patlama meydana geldi. Faciada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Sivas Valiliği patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Sivas'ta Maden Ocağında Patlama! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Kardere köyü Yanık Mezrası'ndaki açık kömür ocağında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Sivas Valiliği ise olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, kömür madeninde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk belirlemelere göre, resmi olarak faaliyette olmayan bir kömür ocağına ait açık işletme sahasında nedeni henüz belli olmayan bir patlama meydana geldiği, patlama sonucu yabancı uyruklu 1 şahsın vefat ettiği, 2 yabancı uyruklu şahsın da yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralılar tedavi edilmek üzere Sivas il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine ulaşan ekipler gerekli güvenlik tedbirlerini almış ve bölgede soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedene Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA

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