İBB'ye 5'inci Dalga Operasyonda Flaş Gelişme

İBB'ye yönelik 5'inci dalga operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. Savcılığa sevk edilen 46 kişiden 36’sı hakkında tutuklama, 10’u hakkında adli kontrol talep edildi.

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İBB'ye 5'inci Dalga Operasyonda Flaş Gelişme

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişinin Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

46 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılığa ifade veren 46 kişiden 36'sı tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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