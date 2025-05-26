CHP'den Dikkat Çeken 'Bayramlaşma' Kararı

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, partisinin Kurban Bayramı'nda diğer partilerle bayramlaşma kararı aldığını açıkladı. Yücel, "Hukuksuzluklar artarak devam ediyor. Böyle bir ortamda böyle bir süreçte biz CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık" dedi.

CHP'den Dikkat Çeken 'Bayramlaşma' Kararı

CHP, partinin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan süreç nedeniyle Ramazan Bayramı'nda hiçbir parti ile görüşmemişti. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Kurban Bayramı'nda da aynı kararın devam ettiğini açıkladı.

'BÖYLE BİR ORTAMDA BAYRAMLAŞMAYI DOĞRU BULMADIK'

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Yücel, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz bayramın öncesinde İBB Başkanımız ve çalışma arkadaşları, yol arkadaşları hukuksuz bir şekilde tutuklanmıştı. Biz o zaman 'Bayram bayram olmaktan çıktı' demiştik. Şu anda aynı noktadayız. Hukuksuzluklar artarak devam ediyor.

Dolayısıyla biz böyle bir ortamda böyle bir süreçte biz CHP olarak bir bayramlaşma programı yapmayı doğru bulmadık. O yüzden böyle bir programımız olmayacak bu bayramda."

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Kaynak: ANKA

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