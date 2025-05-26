Ömer Çelik'ten 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı' Açıklaması: 'Bahçeli ile Aynı Kanaatteyiz'

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye konusunu da yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak değerlendirmelerimizi yoğun biçimde yapıyoruz. Gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün finansmanını sağlanan yapıların, Suriye, Irak, İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı unsurların silah bırakması esas meselesidir.

'MİT VE TSK SAHADA'

Burada gündem terörsüz Türkiye'dir. Terör örgütünün silah bırakması ve kendisini feshetmesi gündemidir. Irak'taki süreçte, Irak hükümeti ile aramızdaki anlaşmalar çerçevesinde diyalog yakın şekilde sürdürülüyor. Bağdat, Süleymaniye, Erbil'le koordine edilecek konularda ilerleme sağlanmaya devam ediyor. MİT, TSK sahada kurdukları mekanizmalarla silah bırakma sürecini doğrulama mekanizmaları oluşturuyorlar. Bunun ne düzeyde olduğu teyit edilecek, her aşamada kontrol edilecek. Suriye'de de terör yapılanmasının sona ermesi gerekiyor. Bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içinde hem dışında çeşitli mekanizmalarla, İçeride İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla takip edilecek. İnşallah bir sonuca ulaşılacak. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların sürekli olarak terör örgütlerini araç olarak kullanması bölgede büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır.

'SAHADA SOMUT OLARAK GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR MESELE'

Hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajlar geçmiş dönemlerde görülmüştür ve yine sahada da çeşitli sabotajlar söz konusu olabilmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinden ayrılmaması çok önemlidir. Farklı anlayışlardan ve farklı tutumlarla yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, bunlara verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, süreci izanla yöneten, odağını kaybetmeyen yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin hukuk devleti, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından terörsüz Türkiye stratejik olacaktır. Sahada somut olarak görülmesi gereken meseledir. Bu meselenin doğrulama mekanizmalarının çalışması, siyasi partiler açısından bu süreçleri olgunlaştıracak şekilde doğru bir dilin ortaya konması çok önemli.

'HİÇBİR TAVİZ VERİLMİYOR'

Bu sürece katkı olarak ortaya koyulan yaklaşımlar, diyaloglar, karşılıklı istişareler fevkalade sonuçlar doğurmuştur. Dolayısıyla bu trafiği önemsediğimizi ifade etmek isterim. Siyasi sabotaj ve söylemler hariç tabii ki siyasi eleştiri olacaktır. Demokrasinin doğası gereğidir. Bunlarla ilgili son derece makul cevaplarımızın olduğunu ifade etmek isterim. En önemli meselenin eleştiriler Türkiye'nin terörden kurtulmasına odaklanmalıdır. Türkiye'nin milli değerlerinden taviz verildiği milli kazanımlarının heba edildiği konusundaki yaklaşımların hiçbir değeri yok. Devletin nitelikleri ve milletin nitelikleri konusunda hiçbir pazarlık yapılmıyor. Doğru olan bütün vatandaşlarımızın ortak geleceği çerçevesinde terörü Türkiye gündeminden çıkarmaktır.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA HASSAS SÜREÇLER YAŞANACAK'

Vatandaşlarımızın kendilerini çeşitli kimliklere ait görüyorlar. Mezhep, dini aidiyetlerden yola çıkıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı meseleyi kendi irademizle, kapasitemizle, Türk, Kürt, Alev, Sünni ve diğer unsurlarla kardeşliğimizi pekiştirerek ortaya koymamız başlı başına kıymettir. Önümüzdeki günlerde daha hassas süreçler karşımıza gelecek. Türkiye'nin içinde ve dışında daha çok yoğun tartışma yapılacak. Odağımızın Türkiye Yüzyılı'nda terörsüz Türkiye çerçevesine ulaşmak çok doğru olacaktır.

CUMHURBAŞKANI'NIN YENİDEN ADAYLIĞI

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin adaylığı ile ilgili tartışmaların bu meselenin parçası olmadığını ifade ediyor. AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın tabii ki yeniden seçilmesini birinci öncelik olarak arzu ederiz. ayın Bahçeli'nin açıklaması çok kapsamlıydı, aynı kanaati paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın birikimi, kapasite, liderlik birikimi devlet ve millet hayatımız açısından hazine değerindedir. Türkiye'nin barışın adresi olarak ön plana çıkmasının bir nedeni var. Arabuluculuk söz konusu olduğunda Türkiye gündeme geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans ve bir adrestir. Birikimi devlet ve millet hayatımız için vazgeçilmez bir hazine hükmündedir. Ancak tabii her zaman takdir milletimizindir" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Benim tekrar aday olma derdim yok" açıklamasına "Benim tekrar aday olma derdim yok" ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan caymaya hakkı yoktur" yanıtını vermişti.

Kaynak: Haber Merkezi