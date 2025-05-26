Gebze Balçık Köyü’nde Kurban Mesaisi Başladı

Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerine hizmet verecek olan Gebze Kurban Pazarı, Balçık Köyü'nde kuruldu. Pazarda 260 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar satışa sunuldu.

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Gebze Balçık Köyü’nde Kurban Mesaisi Başladı

60 dönümlük geniş arazi üzerine kurulan pazarda, yaklaşık 260 çadırda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar alıcılarını bekliyor.

Vatandaşların kurbanlık alışverişlerini kolay ve güvenli şekilde yapabilmeleri için tüm gerekli önlemler alınırken, Gebze Belediyesi de ulaşım konusunda önemli adım attı.

Gebze Balçık Köyü’nde Kurban Mesaisi Başladı - Resim : 1

Belediye, bugünden itibaren Kurban Bayramı’na kadar her gün, saat 10.00’da başlayarak iki saatte bir olmak üzere Çoban Mustafa Paşa Camii önünden Balçık Kurban Pazarı’na otobüs seferleri düzenlemeye başladı.

Kurbanlık almak isteyen vatandaşların pazara rahat ulaşabilmeleri için planlanan bu seferlerin bayram öncesi yoğunluğu azaltması hedefleniyor. Gebze Belediyesi yetkilileri, vatandaşların hem hijyenik hem de düzenli ortamda kurbanlık alışverişlerini yapabilmeleri adına pazar alanında denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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