14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İçki Satan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Samsun'da 14 yaşındaki kız çocuğuna alkol satan kişi, polis tarafından iş yerine yapılan operasyonda zulalanmış etil alkol ve sahte içkiyle beraber yakalandı.

14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İçki Satan Şahıs Yakayı Ele Verdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki kız çocuğuna içki sattığı belirlenen Z.E.'nin Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’ndeki işyerine operasyon gerçekleştirdi.

İşyerinin gizli bölmelerine ve diğer ürünlerin arasına saklanmış halde 20 şişe etil alkol, 4 adet 0,5 litre pet şişede sahte alkollü içki ve 80 adet alkol kiti ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Z.E., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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