Kırşehir'de Tarihi Eser Operasyonu! Onlarca Obje Ele Geçirildi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahsın kullandığı araç takibe alındı.

Kırşehir-Akpınar yolu üzerinde kurulan yol kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 69 adet sikke ve 13 adet obje ele geçirildi.

Araç sürücüsü D.Ç. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.

Kaynak: İHA