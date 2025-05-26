Karabük'ü Sağanak Vurdu! Hayat Felç Oldu

Karabük’te etkisini gösteren şiddetli sağanak sonrasında hayat felç oldu. Cadde ve sokaklar göle döndü.

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Karabük'ü Sağanak Vurdu! Hayat Felç Oldu

Karabük'te fırtına sonrası etkili olan şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli etkili olan fırtınada yaşlı kadının ayağındaki ayakkabısı uçarken, vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Meteorolojinin sarı kod ile uyardığı Karabük'te fırtına sonrası etkili olan şiddetli yağmurla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü.

ÇADIRLAR YERİNDEN ÇIKTI

Karabük-Safranbolu arasında yer alan Kireç kuyusu mevkiinde yol adeta dere yatağına döndü, sürücüler güçlükle ilerledi. Eflani ilçe merkezine kurulan pazarda da esnaf zor anlar yaşadı. Fırtınada birçok pazarcı esnafının çadırı yerinden çıktı.

Kısa süreli etkili olan fırtınada yaşlı kadının ayağındaki ayakkabısı uçarken aniden bastıran yağmurda vatandaşlar sığınacak yer aradı. Belediyeden de oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarı anonsu yapıldı.

Kaynak: İHA

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