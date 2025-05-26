Sulama Kanalında Bir Çocuk Ölümü Daha

Son günlerde sulama kanalında yaşanan çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Amasya’nın Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sulama Kanalında Bir Çocuk Ölümü Daha

Amasya’nın Suluova ilçesinde sulama kanalına düşen 11 yaşındaki H.U. adlı çocuk, yapılan tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Amasya merkezden gelen dalgıç ekiplerinin katılımıyla kanal içinde ve çevresinde yoğun arama çalışması yürütüldü.

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda H.U.’nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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