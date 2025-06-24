Fransa'da Müzik Festivalinde Şırıngalı Vahşet! Onlarca Kadın Kabusu Yaşadı

Fransa’da Müzik Bayramı etkinliğinde 145 kadın şırıngalı saldırıya uğradı. Saldırılarla bağlantılı 12 kişi gözaltına alındı. Fransa genelindeki şiddet olaylarında ise bin 500’den fazla kişi yaralandı.

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Fransa’da her yıl 21 Haziran’da düzenlenen Müzik Bayramı (Fête de la Musique) etkinliğinde kadınlara yönelik şırıngalı saldırı düzenlendi. Etkinlikler sırasında 145 kadın, vücutlarına iğne yapıldığını belirterek polise başvururken, birçok kadın hastaneye kaldırıldı.

Fransa genelinde 145 kadın, konser ya da sokak etkinlikleri sırasında bacaklarında, kollarında ya da boyunlarında iğne izi fark ettiklerini aktardı. Saldırıya uğrayan bazı kadınlar baş dönmesi, mide bulanması ve bayılma gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılırken polis, saldırılarla ilgili 12 kişiyi gözaltına aldı. İğnelerin içerdiği madde henüz bilinmezken, uzmanlar iğnelerin zararlı kimyasal içerebileceği uyarısında bulundu.

ÜLKE GENELİNDE ŞİDDET OLAYLARI YAŞANDI

İğneli saldırının yanı sıra ülke genelindeki etkinliklerde şiddet olayları yaşandı. Kutlamalar sırasında çok sayıda mağaza yağmalanırken, bazı gruplar polisle çatıştı. Çıkan olaylarda 51 araç ateşe verildi. Yetkililer, çıkan olaylarda 13’ü polis olmak üzere bin 500’den fazla kişinin yaralandığını belirterek, 371 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: İHA

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