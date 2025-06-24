İran’dan Flaş Hamle: UAEA ile İşbirliği Askıya Alınıyor

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İran Meclisinin, Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile denetimleri de kapsayan işbirliğini durdurma tasarısı, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan geçti.,

Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü İbrahim Rızai, tasarının bugün yapılan toplantıda genel hatlarıyla kabul edildiğini belirtti. Rızai, "Bu plana göre, hükümetin Ajans ile kamera yerleştirme, denetim yapma, müfettiş girişi yapma veya Ajansa rapor sunma gibi her türlü işbirliğini askıya alması gerekiyor. Bu durum, ülkemizin nükleer tesislerinin güvenliği garanti altına alınana kadar devam edecek" dedi.

Tasarının önce Mecliste oylanması daha sonra Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a gönderilmesi gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

İranlı yetkililer, İsrail'in saldırılarının ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi Tel Aviv yönetiminin saldırılarını meşrulaştırmakla suçluyor. Grossi, ne İsrail'in ne de ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırılarını kınamıştı. İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani de X hesabından paylaştığı mesajında, "Savaş bitince Grossi'nin hesabını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA