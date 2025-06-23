İran'ın Saldırıları Sonrası Trump'tan Açıklama! Misillemeye Değinmedi, Medyayı Hedef Aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönündeki haberlere sert tepki gösterdi. "Vurduğumuz yerler tamamen yok edildi, bunu herkes biliyor" diyen Trump, medyayı yalancılıkla suçladı. Trump, İran'ın ABD üslerine düzenlediği füze saldırısına ise değinmedi.

Son Güncelleme:
İran'ın Saldırıları Sonrası Trump'tan Açıklama! Misillemeye Değinmedi, Medyayı Hedef Aldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik düzenlediği saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, ABD’nin saldırılarının ardından İran'ın nükleer tesislerinin yok edilmediği yönünde çıkan haberlere tepki gösterdi.

'BU SÜNEPE TAKIMI...'

Trump, "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yok edildi ve bunu herkes biliyor" ifadelerini kullanarak, söz konusu haberleri "sahte" olarak nitelendirdi. Söz konusu haberleri yapanlara hakaretlerde bulunan Trump, "Medyadaki bu sünepe takımı asla bitmiyor, işte bu yüzden izlenme oranları tarihin en düşük seviyesinde" dedi.

Trump, açıklamasında İran'ın Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Üssü'ne düzenlediği füze saldırısına ise değinmedi.

Katar'da Patlama Sesleri! İran'dan ABD Üssüne Füze SaldırısıKatar'da Patlama Sesleri! İran'dan ABD Üssüne Füze SaldırısıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
Katar'da Patlama Sesleri! İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı Katar'da Patlama Sesleri! İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı
Yaz Gecelerinde Uyuyamayanlara Müjde: İşte Boğucu Sıcakta 5 Saniyede Uykuya Daldıracak O Yöntem Yaz Gecelerinde Uyuyamayanlara Müjde: İşte Boğucu Sıcakta 5 Saniyede Uykuya Daldıracak O Yöntem
İranlı Yetkiliden Flaş Açıklama: 'Savaş 2 Yıl Sürebilir, Biz Hazırız' Tahran Gözünü Kararttı, ABD İntikam Listesinde
ABD ve İngiltere Vatandaşlarını Uyarmıştı: Katar Hava Sahasını Uçuşlara Kapattı! ABD ve İngiltere Uyarmıştı, Katar Hava Sahasını Kapattı
En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor En Kötü Konserve Gıdalar Açıklandı: Sahteleri Piyasalarda Cirit Atıyor
THY'den 'İran-ABD Gerilimi' Önlemi! O Seferler İptal Edildi THY'den 'İran-ABD Gerilimi' Önlemi! O Seferler İptal Edildi
ÇOK OKUNANLAR
İran’dan Flaş Hamle: UAEA ile İşbirliği Askıya Alınıyor İran UAEA ile İşbirliğini Askıya Alıyor
Filenin Sultanları İlk Mağlubiyetini Aldı, Eda Erdem Sessizliğini Bozdu Eda Erdem Sessizliğini Bozdu
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
Bakanlığa Şikayet Yağdı: Kiracı ve Ev Sahipleri Artık Bu Parayı da Ödeyecek Bakanlığa Şikayet Yağdı: Kiracı ve Ev Sahipleri Artık Bu Parayı da Ödeyecek