Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti

Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. TRT Genel Müdürü olarak 4 yıldır görev yapan Mehmet Zahid Sobacı, aynı göreve yeniden atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti
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13 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte 4 yıldır görev yapan Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak'ın yerine Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

TRT Yönetim Kurulu'ndaki atamalar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'deCumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Atama Kararları Resmi Gazete'deGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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