Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Resmi Gazete'de Yayımlandı: TRT Yönetim Kurulu Değişti

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13 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararı ile birlikte 4 yıldır görev yapan Mehmet Zahid Sobacı yeniden TRT Genel Müdürü olarak atandı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak'ın yerine Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

TRT Yönetim Kurulu'ndaki atamalar şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi