Meteoroloji'den Uyarı: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor, Bazı Bölgelerde Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini artırıyor. Kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu hava hakimken, bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda akşam saatlerinde yağış görülebilir.

TERMOMETRELER YÜKSELİYOR

En yüksek sıcaklıkların görüleceği şehirler arasında Antalya, Adana ve Diyarbakır 36°C ile başı çekerken, İzmir ve Muğla’da termometreler 35°C’yi gösterecek. Marmara Bölgesi’nde Edirne 35°C, İstanbul ise 29°C ile nispeten daha serin bir gün geçirecek. Kıyı Ege ve Marmara’nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.

İç Anadolu’da Ankara ve Eskişehir 28°C, Konya ise 27°C ile serin sayılabilecek değerlerde kalacak. Ancak bu bölgenin güney kesimlerinde akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlar etkili olabilir. Sivas’ta sıcaklık 24°C’ye kadar düşerken, Erzurum’da 24°C, Kars’ta ise 21°C’lik serin bir hava öngörülüyor.

DOĞU KARADENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Karadeniz’in doğusunda Rize ve Trabzon’da sağanak yağışlara dikkat çekilirken, Trabzon’da sıcaklık 22°C, Rize’de ise 24°C olacak. Samsun ve Amasya’da hava parçalı bulutlu geçerken sıcaklıklar 26-28°C arasında değişecek. Batı Karadeniz’de ise güneşli hava etkili; Düzce 30°C, Bolu 27°C olarak ölçülecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bol güneşli ve sıcak bir gün yaşayacak. Diyarbakır ve Adana 36°C, Gaziantep 34°C, Mardin ve Siirt ise 35°C ile dikkat çeken iller arasında. Bu bölgede herhangi bir yağış beklenmezken vatandaşlara sıcak çarpması ve güneş ışınlarından korunma konusunda uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji, özellikle rüzgarın kuvvetli eseceği Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in kuzeyi ve İç Anadolu’nun doğusunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ayrıca yağış beklenen bölgelerde ani sel ve su baskını riskine karşı da tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi