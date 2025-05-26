Adana'da Bir Cip Sulama Kanalına Düştü
Adana'da bir cip sulama kanalına düştü. İçindeki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Adana’da bir cip sulama kanalına düştü. Cipte bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı.
Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA