Adana'da Bir Cip Sulama Kanalına Düştü

Adana'da bir cip sulama kanalına düştü. İçindeki 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Adana'da Bir Cip Sulama Kanalına Düştü

Adana’da bir cip sulama kanalına düştü. Cipte bulunan 2 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı.

Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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