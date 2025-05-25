Özgür Özel'den Dikkat Çeken 'Türkiye' Çıkışı: 'Sivil Bir Darbe Sürecinde'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nın kapanış konuşmasında önemli açıklamalar yaptı.

Özel’in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumdadır. Bundan 1 yıl önce 16 milyon İstanbullu, şehri kim yönetsin diye düşündü, taşındı, son 5 senede yapılan hizmetlere baktı. Sandık başına gittiler ve her seferinde daha fazla oy verdikleri Ekrem İmamoğlu'nu, her iki kişiden birinden fazlasının oyuyla İstanbul'u 5 yıl daha yönetmeye görevlendirdiler.

'DOĞRU BİR DİL KURMALIYIZ'

Maalesef biz 1977 yılından beri hiç birinci parti olamamıştık. İkinciliği, üçüncülüğü, zaman zaman baraj altında kalmayı içimize sindiremesek de kusuru hep kendimizde bulduk. Daha çok çalışmalıyız dedik, özeleştiri yapmalıyız dedik. Gençleşmeliyiz dedik, kadınlara daha çok fırsat vermeliyiz dedik. Dünyada esen rüzgarları doğru analiz etmeliyiz, Türkiye'ye doğru uyarlamalıyız, doğru bir dil kurmalıyız dedik.

'47 AY VARDI'

47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı, seçimden sonra 47 ay göstermeleri gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı, 47 gün bile gösteremediler. İlk kaybettikleri seçimde, ilk ikinci duruma düştükleri seçimde darbeye giriştiler ve öyle bir darbe tasarladılar ki, darbeler hep mevcut iktidara yapılır, mevcut iktidar geleceğe darbe yapmaya kalktı. İktidara gelecek olana darbe yapmaya, Türkiye'yi gelecekte yönetecek hükümete, cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalktı.

'TÜRKİYE SİVİL DARBE SÜRECİNDE'

Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları, siyaseten tutukludur. Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız.

'ORTAK MÜCADELE VERMEK ELZEM'

Dünyanın başındaki en büyük tehdit; birbiriyle konuşan, birbiriyle dayanışan, birbirinden öğrenen otokratlarla, diktatörlerle muhatabız. Ve onları yenecek olan güç, sadece ve sadece bu salonun üreteceği dayanışmadır. Toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa çözümleri de küresel çağda olması gerekir. Öyleyse yoksulluğa, savaşa, iklim krizine, emek sömürüsü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele vermek bugün her zamankinden elzemdir.

Filistin halkının işgal ve ağır baskılar ardındaki haklı direnişine el uzatmaya devam edeceğiz. Ukrayna'da akan kanın durması ve başta Suriye olmak üzere dünyanın her yerinde sürdürülebilir bir barış ikliminin inşası için tüm çabaları destekleyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi