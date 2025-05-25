Özgür Özel'den 'Pankart' Çıkışı! 'Şampiyon Olan Asmıyor mu?'

CHP lideri Özgür Özel, "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı nedeniyle açılan soruşturmaya yanıt verdi. Özgür Özel, neden böyle bir eylem yaptıklarıyla alakalı "Şampiyon olan asmıyor mu? Biz de 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu'nun resmini astık. Sürprizlerimiz devam edecek" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu sabah partilileriyle birlikte Kadıköy Halk Koşusuna katıldı. Etkinlik başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı nedeniyle CHP'li vekillere soruşturma başlatılmasına ilişkin de açıklama yaptı.

CHP lideri, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir iddia dolayısıyla tutuklu bulunduğunu belirterek, "Ortada iddianame bile yok, iddia var. Buna rağmen afişini sesini her yerden yasaklatıyorlar. Arkadaşlarımız o afiş neden astı diye soruyorlar? Şampiyon olan asmıyor mu? Biz de 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu'nun resmini astık" diye konuştu.

'SÜRPRİZLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Özgür Özel, İmamoğlu serbest kalana kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak "Hiç hasetlenmesinler, sürprizlerimiz devam edecek. Yaratıcı fikirler ve şok edici etkilerle enselerindeyiz. Ekrem Başkan'ı bırakana kadar onlara huzur yok. Cürmü kadar yer yakarlar! Beklesinler bakalım daha nerelere asacağız. Ekrem Başkan her yerde" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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