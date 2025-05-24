Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'yi sağlam bir zeminde yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'de " Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Terörsüz Türkiye'yi yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiasında edebiyat dünyamızda hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yarın üstadımızın aramızdan ayrılışını 42'nci yılını idrak edeceğiz.

Vefatının üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen eserleriyle, ufku ve mücadelesiyle nesillere yol gösteren Üstad Necip Fazıl'ı rahmetle yad ediyorum. Necip Fazıl şiirleriyle tekmil eserleriyle daima ötelerin ferdaların peşinde olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması - Resim : 1

İstanbul gibi tarihi, kültür, eşsiz tabii güzellikleriyle gözbebeğimiz olan nadide şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içindeyiz. İstanbul binlerce yıllık medeniyetimizin muhteşem ve muazzam bir çınardır. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle bir kadim şehrin sakini, hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u farklı yönleriyle anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz.

Türk milletini ruh kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün milli kimliğini idrak eden bir gençlik var. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşları bu gençlerin vizyonuyla tek tek yerlerine oturtuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' Açıklaması - Resim : 2

Biz de eserlerimizle, projelerimizle gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Terörsüz Türkiye'yi yakın zamanda çok sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Türk milletini kökünden koparmak isteyenler rahatsız olsalar da bugün diline, dinine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan bir gençlik var."

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Kaynak: Haber Merkezi

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