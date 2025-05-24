Hem Cumhurbaşkanı Hem Aliyev Katılacak... Murat Kurum Adıyaman İçin Tarih Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Haziran ayında 250 bininci konutun Kahramanmaraş’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla teslim edileceğini duyurdu. Bu süreçte yalnızca ev değil, umut ve yeniden başlangıç inşa ettiklerini vurguladı.

Adıyaman Zey Köyü’nde kurulan afet konutları alanında konuşan Bakan Kurum, 135 dönümlük alanda yeniden kurulan köyde 107 evin vatandaşlara teslim edildiğini söyledi. 6 Şubat 2023 depreminin ardından ilk andan itibaren sahada olduklarını belirten Kurum, “Cumhurbaşkanımızın ‘Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak’ sözünün kararlılığıyla 3 bin 500 şantiyede 7 gün 24 saat yüzbinlerce emekçiyle verdikleri sözleri yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Hak sahiplerine teslim edilecek tüm konutların inşasına başladıklarını, hiçbir devletin üstesinden gelemeyeceği bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarları ailelere teslim ettiklerini ifade eden Kurum, Adıyaman genelinde bugüne kadar toplam 31 bin 406 konut ve iş yerini tamamlayıp teslim ettiklerini, yıl sonunda da 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek vatandaşlara teslim edeceklerini belirtti.

Deprem bölgesinde çalışmaların son hızla devam ettiğini ifade eden Kurum, son depremzede evine girene kadar çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

LİDERLERİN KATILIMIYLA ANAHTARLAR TESLİM EDİLECEK

Kurum, şöyle devam etti:

"Deprem bölgesinin tamamında 2025 sonuna kadar 453 bin hak sahibi vatandaşlarımızın evlerini iş yerlerini teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haziran ayında Kahramanmaraş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle 11 ilimizde 250 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük coşkuyla vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız. Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz."

'SÖZÜMÜZÜ TUTTUK'

Depremlerden etkilenen 11 ilde yaraları saracaklarını dile getiren Kurum, "Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu, geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Birileri bu yapılanları görmek istemez. Yabancı konukların gelip hayranlıkla, gıptayla takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez. Ama bu millet, kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf üstüne laf ürettiğini çok iyi bilir. Bu millet, kimin gecesini gündüzüne katarak 7 gün 24 saat çalıştığını, kimin gerçekten yanında olduğunu iyi bilir. Biz, sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset yapmak olmadı, her zaman derdiyle dertlenmek, çözüm üretmek oldu." dedi.

Depremden etkilenen hiçbir ili unutmadıklarını söyleyen Kurum, "Depremi hiçbir zaman siyaset malzemesi yapmadık. Deprem bölgesinin neye ihtiyacı varsa koştuk ve devam edeceğiz. Biz bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz. Bu yolun sonunda, yeniden ayağa kalkmış bir Adıyaman, umutla bakan bir deprem bölgesi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Adıyaman Valisi Osman Varol, AKP Adıyaman milletvekilleri, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA