Zonguldak'ta 9 Gün Arayla İkinci Dehşet! Kedilere İşkence Mahalleliyi Ayağa Kaldırdı, ‘Eli Bisturi Tutabilen Biri’

Zonguldak İncivez Mahallesi 57’nci Alay Sokak yakınlarında 9 gün arayla 2 sokak kedisi iç organları alınmış halde bulundu. İlk bulunan kedi, ‘hayvan parçalamıştır’ diye düşünülerek çöp kenarına bırakılırken, başka bir kedinin daha bulunması kafaları karıştırdı. Kedi ölümleri sonrası ilk ölen kedinin iç organları alınmış şekilde fotoğrafı hayvanseverler tarafından sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

'İNSAN TARAFINDAN YAPILAN İŞKENCE'

11 Mayıs’ta beslediği kedilerin, parçalanmış kediyi dükkanının önüne taşıdığını ifade eden işletmeci Mehmet Toprak (34), “Yeğenim dükkandaydı, akşam dükkanın önünde duran, öldürülmüş bir kedinin fotoğrafını gösterdi bana. Küçük yavru bir kediydi, ilk olayın üstüne çok düşmedik. Bir hayvan parçalaması tarzında bir olaydır diye düşündük. Aradan bir hafta gibi bir süre geçtiğinde aynı olayın bu sokakta başka bir kediye de yapıldığı buradaki birkaç arkadaşımız tarafından görülmüş. Veterinerlere sorduk anlayabilmek adına, bu hayvanlar boğularak öldürülmekten ziyade vücutları kesilerek, belli kısımları kesilerek öldürülmüş. İnsan söylemek istemese dahi bu insanlar tarafından yapılmış bir işkence türü. Artık ne amaçla ne sebeple yapıldığı belli olmayan bir şey” şeklinde konuştu.

Kamera kayıtlarına ulaşmaya çalıştıklarını belirten Toprak, “Eğer bir şeyler bulabilirsek olayın üstüne gideceğiz. Adli makamlarda aranabilecek tüm haklarımızı arayacağız. Olayın örtbas edilmemesini istiyoruz” dedi.

'ELİ BİSTÜRİ TUTAN BİRİ...'

Veteriner hekim Ömer Faruk Alkan ise “İçerisi tamamen düzgün kesiklerle açılmış, organlarının ne için kullanıldığını, ne yapıldığını söylemek çok zor ama yapılan işlem çok sıkıntılı bir işlem. Bir insanın bunu bile isteye nasıl yapabileceğini aklımız almıyor. Bunu en azından eli bıçak tutan, bisturi tutabilen birinin bunu yapmış olması gerekiyor. Çünkü normal bir vatandaşın o şekilde düz kesikler atması çok mümkün gözükmüyor. En azından fotoğrafta gördüğümüz kadarıyla bu şekilde yorumlamak doğru olur” ifadelerini kullandı.

'KASILTI YAPILMIŞ BİR KESİK'

Kedinin bulunduğunda ölüm sertliği olmayışı hakkında açıklamalarda bulunan Alkan, şunları söyledi: “Ölüm sertliğinin şekillenmesi yaklaşık 2-4 saat civarını bulur. Burada sertleşmeden önce bulunabilir ya da bu ölüm sertliğinin geçtiği senaryolarda aynı şekilde yumuşak bulunabilir ama sıcak bulunması bu şekilde bulunması, vakanın bulunduktan çok kısa zaman önce yapıldığı anlamına gelebilir. Enfektif bir yaranın bu kadar ilerlemesi genelde çok beklenmez. Bu kadar ilerleyene kadar zaten bir insan görüp bunu bir veteriner kliniğine ya da bir hekime götürürdü. Bunun bu şekilde olması, kasıtlı bir şekilde kesilmiş olabileceği anlamına geliyor.”