Üsküdar Devlet Hastanesi Deposunda Korkutan Alevler
Üsküdar Devlet Hastanesinin ecza deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürüldü, soğutma çalışması devam ediyor.
Üsküdar Devlet Hastanesinin ana binasının yanında bulunan 2 katlı ecza deposunun girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin depodaki duman tahliyesi ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Son Güncelleme:
Emekli ve Memur Maaşlarında Gözler Haziran Takviminde: Ödemeler Kurban Bayramı'ndan Önce Yatacak mı?