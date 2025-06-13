Balkon Demirlerindeki Pası Anında Yok Ediyor! İlk Günkü Gibi Parlayacak

SİRKE İLE DERİN TEMİZLİK

Demir yüzeyleri temizlemeye başlamadan önce ilk olarak parmaklık üzerindeki toz, gevşemiş pas kalıntıları ve yüzey kiri bir fırça ya da kuru bez yardımıyla silinmeli. Ardından evlerde sıkça bulunan beyaz sirke devreye giriyor. İçeriğinde bulunan asetik asit sayesinde sirke, paslı alanlarda etkili çözüm sunuyor.

Sirke doğrudan paslı bölgelere dökülebileceği gibi bir sprey şişesi yardımıyla da uygulanabiliyor. Daha yoğun pas bulunan alanlarda sirkeye batırılmış bir bezin, problemli bölgeye sarılarak 30 ila 60 dakika arasında bekletilmesi öneriliyor.