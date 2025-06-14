Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor

Son yıllarda "süper gıda" tanımını sonuna kadar hak eden ve halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen goji meyvesi, sağlık dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilen bu şifalı meyve, sahip olduğu güçlü antioksidanlar sayesinde adeta doğal bir şifa deposu olarak öne çıkıyor.

GOJİ MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?

Kolesterol ve Kan Şekerine Karşı Etkili

Goji meyvesi, damarları yağdan arındıran ve kolesterolü düzenleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliği sayesinde diyabet riski taşıyanlar için de doğal bir destekleyici görev üstleniyor.





