Küçücük Saksıda Bile Yetişiyor, 1 Avuç Toprak Yetiyor: 6 Ay Hasat Ediliyor: Faydasını Duyan Vazgeçemiyor
Kurt üzümü olarak bilinen goji meyvesi, Japonların günlük beslenme rutininde yerini çoktan aldı. Kolesterolü düşürüp kan şekerini dengeleyen bu şifa deposu meyve, bağışıklığı güçlendiriyor, cildi gençleştiriyor, karaciğeri toksinlerden arındırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Son yıllarda "süper gıda" tanımını sonuna kadar hak eden ve halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen goji meyvesi, sağlık dünyasında adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Japonya başta olmak üzere Asya ülkelerinde yaygın olarak tüketilen bu şifalı meyve, sahip olduğu güçlü antioksidanlar sayesinde adeta doğal bir şifa deposu olarak öne çıkıyor.
GOJİ MEYVESİNİN FAYDALARI NELER?
Kolesterol ve Kan Şekerine Karşı Etkili
Goji meyvesi, damarları yağdan arındıran ve kolesterolü düzenleyen yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı zamanda kan şekerini dengeleme özelliği sayesinde diyabet riski taşıyanlar için de doğal bir destekleyici görev üstleniyor.
Bağışıklığı Güçlendiriyor, Yaşlanmayı Yavaşlatıyor
2019 yılında Zheng Fei Ma öncülüğünde yapılan bilimsel araştırmalar, goji meyvesinin içerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin vücuda verdiği zararı önlediğini ortaya koydu. Bu da yaşlanma sürecini geciktirirken bağışıklık sistemini önemli ölçüde güçlendiriyor.
Göz ve Cilt Sağlığına Destek
C vitamini ve beta-karoten açısından oldukça zengin olan goji meyvesi, göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda ciltteki lekeleri azaltarak genç ve parlak bir görünüm sağlıyor. Kırışıklık karşıtı etkisiyle de doğal bir yaşlanma karşıtı görev görüyor.
Karaciğeri Temizliyor
Geleneksel Çin tıbbında karaciğer dostu olarak bilinen bu meyve, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak karaciğer fonksiyonlarını destekliyor. Özellikle detoks sürecinde tercih edilen doğal besinlerden biri olarak öne çıkıyor.
Enerji ve Ruh Halini Yükseltiyor
Düzenli tüketildiğinde enerji seviyelerini yükselttiği ve ruh halini olumlu etkilediği belirtilen goji, spor öncesi alındığında performans artışına da katkı sağlıyor. Sindirim sistemini düzenleyici etkileriyle de genel sağlığı destekliyor.
GOJİ MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?
Kurusu, çayı ya da toz formuyla kolaylıkla tüketilebilen goji meyvesi, yoğurtlara veya smoothie’lere eklenerek besin değeri yüksek öğünler oluşturabilir.