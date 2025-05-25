Cemevi Başkanı ve Yeğeni Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kılköyü'nde aralarında daha önce tartışma yaşanan H.Y. ile Kıl Köyü Düzgün Baba Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek arasında tansiyon yeniden yükseldi.

CEMEVİ BAŞKANI VE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

H. Y. Elindeki silahla Cemevi Başkanı 50 yaşındaki Yaşar Seyrek ile yeğeni 18 yaşındaki D.S.'yi vurdu. Cemevi Başkanı Yaşar Seyrek olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni D.S. de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

D.S.’nin sağlık durumu ciddiyetini korurken şüpheli H. Y.’nin jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İHA