Antalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan Dondurdu

Antalya'da hemşire eşi Sevcan Demir’i 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak ve satırla boğazını keserek katleden Halit Can Sakman, hakkında iddianame hazırlandı. Cinayet zanlısı Sekman’ın vahşet anını anlattığı ifade kan dondurdu.

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Antalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan Dondurdu

Antalya'da Mart ayından hemşire eşi Sevcan Demir'i 11 yerinden bıçakladıktan sonra boğarak ve ardından satırla boğazını keserek katleden Halit Can Sakman, hakkında iddianame hazırlandı.

Savcılık iddianamesinde cinayet anına detaylıca yer verildi. Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde cinayet günü maddi sıkıntılardan bahsederek Demir ile ufak bir tartışma yaşadıklarını sonrasında duvardaki bir aynaya bir kez yumruk attığını anlattı.

Antalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan Dondurdu - Resim : 1

İFADESİ KAN DONDURDU

Zanlı, "Eşim sinirlenerek evden çıktı. Ben de peşinden çıktım. Bahçedeki kamelyada oturmaya başladık. Sonra geri döndük. Kendisi uyudu, uyandığında alkol aldığımı fark etti. Alkolden önce 4 adet prozac marka ilaç da aldım. Alkolü nasıl aldığımı sorunca onun kartı ile aldığımı söyledim. Bir kez daha tartışmaya başladık 'Benim paramı da mı bitireceksin, kendi paranı zaten bitirdin' şeklinde sözler sarf etti. Tartışma devam etti. Ayağa kalktım. Bıçağı yere atarak kapıya doğru kaçmaya çalıştı. Tezgah üzerinden başka bir bıçak alarak bir kez Sevcan'ı sırtından bıçakladım. Sevcan yere düşünce ellerimle boğazımı sıkarak boğdum ve boğazını kestim" dedi.

Antalya'da Satırlı Vahşet: Hemşire Sevcan Demir’i Katletmişti! İfadesi Kan Dondurdu - Resim : 2

SAVCI AĞIRLAŞTIRMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Savcı iddianamesinde "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanması istendi.

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Kaynak: Sabah

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