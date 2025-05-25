6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı

6 Şubat 2023’te 11 ilde büyük yıkım yaratan, 50 binden fazla can kaybına neden olan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler sonrasında çok sayıda ülkeden yardım ekipleri Türkiye’ye gelmişti.

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan ve deprem bölgesinde 18 kişinin hayatını kurtaran Killian isimli arama kurtarma köpeği hayatını kaybetti.

'O RUHUMDU'

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Hristov, şu ifadelere yer verdi: Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı.

Deprem bölgesinde 4 gün boyunca görev yapan Killian, ülkesinde kahraman ilan edilmişti.