6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı

Türkiye’nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerinde 18 kişinin hayatını kurtaran İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan Killian isimli arama kurtarma köpeği hayatını kaybetti. Minik kahramanın ölümü herkesi kahretti.

Esma Karayel Esma Karayel
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6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı

6 Şubat 2023’te 11 ilde büyük yıkım yaratan, 50 binden fazla can kaybına neden olan 7.8 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler sonrasında çok sayıda ülkeden yardım ekipleri Türkiye’ye gelmişti.

6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı - Resim : 1

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte yer alan ve deprem bölgesinde 18 kişinin hayatını kurtaran Killian isimli arama kurtarma köpeği hayatını kaybetti.

6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı - Resim : 2

'O RUHUMDU'

İsveç Acil Durum Ajansına bağlı ekipte görev yapan itfaiyeci Kiril Hristov, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Hristov, şu ifadelere yer verdi: Sevgili hizmet köpeğim Killian'ın öldüğünü inanılmaz derecede hüzünlü bir yürekle yazıyorum. O sadece meslektaşım değildi, ruhumdu, gölgemdi ve en iyi arkadaşımdı. 2023 yılında Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş depreminde enkaz altından 18 kişiyi kurtarmıştı.

Deprem bölgesinde 4 gün boyunca görev yapan Killian, ülkesinde kahraman ilan edilmişti.

6 Şubat’ın Minik Kahramanından Yürek Yakan Haber! Enkazdan 18 Kişiyi Kurtarmıştı - Resim : 3

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6 Şubat depremleri Deprem
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