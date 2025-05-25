Bakan Göktaş'tan 'Aile' Diplomasisi Trafiği: İmzayı Attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki Uluslararası Aile Forumu'na katılan 26 ülkenin bakanını ağırladı. İkili görüşmeler yapan Göktaş, Türkiye adına bir de bildiri imzaladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Bakan Göktaş'tan 'Aile' Diplomasisi Trafiği: İmzayı Attı

İstanbul'da 22-23 Mayıs'ta "Küreselleşen Dünyada Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" temasıyla düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na 26 ülkenin aileden sorumlu bakanı katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 bakanı ağırlayarak diplomasi trafiğini sürdürdü. Ailenin korunması adına çalışmalarını sürdüren Bakan Bakan Göktaş, tüm ülkelerin imzasına açılan ve dünya genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik Bakanlar Bildirisi'ne Türkiye adına ilk imzayı attı.

Bakan Göktaş, program çerçevesinde Filistin, Macaristan, Suriye, Sırbistan, Malezya, Kongo, Ürdün, Karadağ, Kırgızistan ve Nijerya'nın aileden sorumlu bakanıyla ikili görüşmeler yaptı. Görüşmelerde aile politikaları, kadınların güç kazanması ve sosyal hizmetlerde iş birliği gibi konu başlıkları masaya yatırıldı. Uzun yıllardır iktidar olarak ailenin güçlendirilmesi için çalıştıklarını anlatan Göktaş, bunun için dünya sahnesinde de çalıştıklarını belirtti.

FİLİSTİNLİ BAKAN VEKİLİ İLE GÖRÜŞME

İkili görüşmeler kapsamında Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı ve İnsani Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakan Vekili Dr. Samah Abuoun Hamad ile de görüşen Bakan Göktaş, İsrail'in saldırıları altındaki ülkenin yaşadığı insani trajediyi görüştü.

Göktaş, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Gazze'de kadın, çocuk ve yaşlıların maruz bırakıldığı hak ihlallerini işaret etti. Bakan Göktaş, "Sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini artırmak ve aile bütünlüğünü korumaya yönelik adımlar atmak elzemdir" diyerek Türkiye yönetimi olarak her daim Filistin halkının yanında olduklarını bildirdi.

SURİYELİ BAKAN İLE GÖRÜŞME

Suriye Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Hind Kabawat da ilk resmi Türkiye ziyaretinde Uluslararası Aile Forumu'na katıldı. Bakan Göktaş, mevkidaşı Kabawat ile de görüşerek Suriye'nin sosyal kalkınması için yapılabilecekler ve aile odaklı sosyal hizmetlerin güçlendirilmesi adına görüşme yaptı. Göktaş, kendi deneyim ve tecrübelerini mevkidaşıyla paylaşarak Suriye'nin yeniden inşası için desteğe devam mesajı verdi.

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