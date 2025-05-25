Ticaret Bakanlığı'ndan Tarihi Operasyon! X-Ray Taramasında İfşa Oldu, Piyasa Değeri 2 Milyardan Fazla

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden sürerken, Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tarihi bir operasyona imza attı.

X-RAY'DA İFŞA OLDU

Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gümrük Muhafaza personelinin analizi sonucunda aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi.

Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR 768 MİLYON TL

Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olduğu belirlendi.