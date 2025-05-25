Ticaret Bakanlığı'ndan Tarihi Operasyon! X-Ray Taramasında İfşa Oldu, Piyasa Değeri 2 Milyardan Fazla
Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 Kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Bakanlık 4 günde 4 ayrı noktada gerçekleştirilen tarihi operasyonların toplam bilançosunu açıkladı. İşte detaylar…
Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden sürerken, Ticaret Bakanlığı, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda tarihi bir operasyona imza attı.
X-RAY'DA İFŞA OLDU
Yasa dışı uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele faaliyetleri kapsamında, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sevk edildi.
UYUŞTURUCU ÇIKTI
Gümrük Muhafaza personelinin analizi sonucunda aracın yakıt deposunda şüpheli bir görüntü tespit edildi.
Belirlenen alandan alınan numunenin el tipi uyuşturucu madde tespit cihazında yapılan test sonucu metamfetamin olduğu anlaşıldı.
PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR 768 MİLYON TL
Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olduğu belirlendi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 Kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 25, 2025
Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt… pic.twitter.com/LZlCF8FHCy