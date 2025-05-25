Terör Örgütü YPG’ye Ne Olacak? Güvenlik Kaynakları Son Noktayı Koydu

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD unsurlarının başka çareleri ve şanslarının olmadığı için kısa zamanda teslim olacaklarını belirtti.

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Terör Örgütü YPG’ye Ne Olacak? Güvenlik Kaynakları Son Noktayı Koydu

Güvenlik kaynakları, “Terörsüz Türkiye” süreci doğrultusunda gelinen son aşamayı ve Suriye’deki mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesinden Akif Bülbül'ün haberine göre, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili olarak biraz zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten kaynaklar, bu sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini ve "oldubitti" anlayışından uzak durulmasının önem taşıdığını vurguladı. Terör örgütünün elinde bulunan silahlara dair envanterin net olduğunu aktaran güvenlik yetkilileri, teslimat sürecinde herhangi bir sorun yaşanmasının beklenmediğini ifade etti.

İRAN’DAN DESTEK GELMEDİ

Yurt içiyle birlikte Suriye, Irak ve İran’daki terör yapılanmalarına karşı yürütülen mücadelenin, özellikle MİT tarafından yakından izlendiğine dikkat çeken kaynaklar, Irak’la yürütülen terörle mücadele iş birliğinin oldukça verimli olduğunu ancak İran tarafından ise aynı anlayışı beklediklerini ama beklenilen seviyede bir destek arzusuna ulaşılamadığını dile getirdi.

'BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK'

Özgür Suriye Ordusu ve benzeri grupların büyük çoğunluğunun Suriye’deki yeni yönetime destek verdiğini hatırlatan kaynaklar, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD unsurlarının Tişrin Barajı’nı bir tehdit ve şantaj unsuru olarak kullandığını kaydetti. Bunun nedeninin su ve elektrik gibi kaynakların Suriye için yaşamsal önem taşımasından kaynaklandığını söyleyen kaynaklar, YPG/PYD'nin başka çareleri ve şansları olmadığı için kısa zamanda teslim olacaklarını) dile getirdi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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