Yeni Akit’ten Skandal 'Mansur Yavaş' Manşeti! Sert İfadeleri Peş Peşe Sıraladı

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Akit gazetesinin hedefi oldu. Yavaş’ın toplantıya katılışı, hem internet sitesine hem de gazete manşetlerine sert ifadelerle taşındı. İktidara yakın yayında Yavaş için ‘Mansur Yavaş Komünistlerle birlikte! Yılların ülkücüsüydü Maocu oldu’, ‘Mansur Yavaş Anaları Nataşa Yapanlarla’ ifadeleri kullanıldı.

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Yeni Akit’ten Skandal 'Mansur Yavaş' Manşeti! Sert İfadeleri Peş Peşe Sıraladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yeni Akit gazetesinin hedefi oldu.

Yeni Akit’ten Skandal 'Mansur Yavaş' Manşeti! Sert İfadeleri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 1

Mansur Yavaş’ın Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı’na katılması, Yeni Akit’in internet sitesinde yer alan haberde ‘Mansur Yavaş Komünistlerle birlikte! Yılların ülkücüsüydü Maocu oldu’ başlığıyla verildi.

Yeni Akit’ten Skandal 'Mansur Yavaş' Manşeti! Sert İfadeleri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 2

'ÜLKÜCÜ KİMLİĞİ İLE TANINAN YAVAŞ…'

Yavaş’ın hedef alındığı haberde şu ifadelere yer verildi: Ülkücü kimliği ile tanınan Yavaş'ın sosyalist bir etkinliğe katılmış olması salondaki gazetecilerin de dikkatini çekti. Yavaş'ın programı takip ederken çekilen görüntüleri sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Öte yandan Yeni Akit’in 25 Mayıs tarihli bugünkü gazete manşetlerinde de Mansur Yavaş’ı eleştiren çarpıcı ifadeler yer aldı.

Yeni Akit’ten Skandal 'Mansur Yavaş' Manşeti! Sert İfadeleri Peş Peşe Sıraladı - Resim : 3

'ANALARI NATAŞA YAPANLARLA'

Dünyanın 81 ülkesinden 89 siyasi partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan Mansur Yavaş için gazete manşetlerinde ‘Mansur Yavaş Anaları Nataşa Yapanlarla’ başlığı kullanıldı.

Haberin spotunda şu ifadelere yer verildi: Gençliğinde komünizmle mücadele ettiğini ileri süren ve MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi manevi değerlerden uzaklaşıp CHP’lileşmekle suçlayan Mansur Yavaş değme CHP’lilere taş çıkarıyor. Analarımızın Nataşa olmasını önledik diyen Mansur Yavaş’ın sosyalist siyasetçilerle bir araya gelmesi döneklikle dansözlere taş çıkarıyor eleştirisine sebep oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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