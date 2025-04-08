Yeni Akit'ten Yine Bir Skandal! Mahir Polat'ı 'Turp' Göndermesiyle Hedef Aldı

İstanbul, 19 Mart'ta CHP'li belediyelere operasyonla güne başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra gözaltına alınıp tutuklananlar arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da vardı. Mahir Polat, İBB Miras'taki çalışmalarıyla adından sıkça söz ettirmiş ve takdir toplamıştı.

Tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürülen Polat'ın hipertansiyon hastası olduğu öğrenilmişti. Polat'ın sağlık durumunun elverişli olmaması nedeniyle cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını belirten avukatları sık sık çağrı yapmaya devam ediyor.

Gelinen son süreçte ise Mahir Polat dün Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi, bugün ise bazı tahlil ve tetkiklerin eksik olması nedeniyle bir kez daha hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Polat'ın tutukluluk durumuna ilişkin önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Adli Tıp, sağlıkçılar ne karar verirlerse o yönde de işlem yapılacaktır" açıklaması yapmış; ardından ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporu işaret ederek topu savcılık ve mahkemeye atmıştı.

YENİ AKİT'TEN SKANDAL!

Kamuoyunda da Mahir Polat'ın tutukluluk halinin sona erdirilmesi çağrıları devam ederken; iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi bir skandala imza attı. "Darbecisinden hırsızına hep aynı taktik... Dışarıda turplar içeride hastalar" başlını atan yandaş gazete, yazdıkları metnin içerisinde ise tepki çeken ifadeler kullandı:

"Yıllarca sapasağlam yaşayan, seçilmiş meşru iktidarlara parmak sallamaktan terör örgütü kurmaya, ele geçirdikleri belediyeleri talan etmeye kadar her türlü illegal eylemin içerisinde yer alan malum zihniyetin ileri gelenleri, sıra hesap vermeye geldiğinde bir anda yatağa düşüyor."

Aynı içeriğin bir alt başlığı ise direkt olarak Mahir Polat'a ayrılmış ve şunlar ifade edilmiş:

"CHP'li Polat ilacını bilerek almıyor... İlaçlarını kullanmadığı için 'tansiyonu yükselen' İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın daha önce ciddi sağlık problemi çekmediği ve görevlerini aksatmadığı halde cezaevine adım atar atmaz 'sağlığının bozulması' "dışarıda turp gibi olanlar cezaevini görünce yatağa düşüyor" şeklinde yorumlandı."

'TURP' GÖNDERMESİYLE HEDEF ALDILAR

Yandaş Yeni Akit'in Mahir Polat'ı hedef aldığı bu içeriğinde sık sık kullandığı 'turp' ifadesi de dikkatlerden kaçmadı. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerini akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ifadeleri kullandıktan sonra gözaltı furyası başlamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu ve İBB yöneticileri tutuklandıktan sonra yaptığı konuşmasında bir kez daha aynı ifadeyi kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret ettiği iddia edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Mahir Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti.

Mahir Polat, 7 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesi tamamlanan Polat, tekrar cezaevine gönderilmiş ve avukatı Erkam Erdem, "Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti. Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora çevrilmişken bugün Mahir Polat'ın bir kez daha hastaneye sevk edileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'nun Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını istediği, bunun sonucunda karar verileceği öğrenildi.