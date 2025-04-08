İstanbul Tabip Odası'ndan 'Mahir Polat' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan ve Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tutuklandığından beri 3 kez hastaneye götürülen ve bir kez anjiyo olan Mahir Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevki kararlaştırılıp avukatı Erkam Erdem, yakınları, meslektaşları, kamuoyu "acil tahliye" taleplerini bildirdi. Dün de Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Polat, akşam tekrar cezaevine götürüldü.

'SERBEST BIRAKILMASI UYGUN'

Mahir Polat'ın sağlık süreciyle ilgili İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı. "Pek çok süreğen sağlık sorunu olduğu bilinen Mahir Polat’ın mevcut sağlık durumu ile ilgili gelişmeler avukatlarının aktardığı bilgiler aracılığıyla tarafımızca yakından takip edilmektedir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mahir Polat’ın hastalıkları ile ilgili önceki raporlar, epikrizler vb. tarafımızca incelenmiş ve 28 Mart Cuma günü Cumhuriyet Savcılığına, 'eldeki bilgilerin Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güçlüğünü ortaya koyduğu, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağına dair kanaatimizle birlikte; aksi yönde bir tereddüt mevcutsa meslek odamızca oluşturulacak bağımsız bir heyet tarafından Mahir Polat’ın muayene edilebileceği ve tıbbi rapor düzenlenebileceği' iletilmiştir.

'BAYRAM BOYUNCA HASTANEYE SEVK EDİLMEDİ'

Aynı gün Mahir Polat’ın avukatlarına tutuklunun tam teşekküllü hastaneye sevk kararı alındığı iletilmiş ancak bunun bayram tatili sonrasında yapılacağı bildirilmiştir. Tam teşekküllü hastaneye sevk işlemi gerçekleşmeden 30 Mart Pazar günü acil olarak Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mahir Polat’a ertesi gün koroner anjiografi işlemi uygulanmış ve bir gün sonra yeniden Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir.

Uzatılmış bayram tatili süresince tam teşekküllü hastaneye sevki yapılmayan Mahir Polat için cezaevi kampüsü içerisinde bulunan hastanede görevli hekimlerden oluşturulan bir heyet tarafından sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’nca karar verilmesi istenmiştir. 7 Nisan Pazartesi günü Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yönde bir tespitin yapılması beklenmektedir."

'BİR AN ÖNCE SONUÇ ÇIKMALI'

İstanbul Tabip Odası olarak Cumhuriyet Savcılığına da ilettikleri “Mahir Polat’ın takip ve tedavisinin ceza infaz kurumunda sürdürülmesinin güç olduğunun, bu nedenle tutuklunun sağlık hizmetine erişim hakkı gözetilerek serbest bırakılmasının uygun olacağı” yönündeki kanaatlerinin devam ettiğini bildiren oda yöneticilerinin açıklaması şöyle sona erdi:

"Önemli sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan ve sağlığını olumsuz şekilde etkilemesi muhtemel koşullarda mükerrer sevklere tabi tutulan Mahir Polat’ın sağlık durumunun cezaevi koşullarına uygun olup olmadığını tespit etmek için Adli Tıp Kurumu’nda 7 Nisan Pazartesi günü yapılan değerlendirmenin sonucunun bir an önce açıklanmasını talep ederiz."

Kaynak: ANKA