Adli Tıp Talep Etti! Mahir Polat Yeniden Hastaneye Sevk Edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada 19 Mart'ta gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın Silivri Cezaevi'ndeki yaşam mücadelesi devam ediyor. Daha önce 5 kez anjiyo olan, kanser atlatan, hipertansiyon sorunu olan, uyku apnesi ve klostrofobi yaşayan Polat'ın tahliyesi talep edilirken, bunun için Adli Tıp raporu istendi.

Son olarak Adli Tıp Kurumu, dün muayene edilen Mahir Polat hakkında eksik olan bazı tahlil ve tetkiklerin yapılmasını isteyerek bunun sonucunda karar vereceğini bildirdi. Adli Tıp Kurumu'nun, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği müzekkere ile, Polat'ın hastaneye sevk edilmesini talep ettiği belirtildi.

İlgili kurulun, söz konusu tahlil ve tetkiklerin sonucuna göre karar vereceği açıklandı. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor sonrasında da savcılık ve hakimlik, Polat'ın tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin nihai kararı verecek.

NE OLMUŞTU?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti. Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Yapılan kontrollerinin ardından hastanenin Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi'nde müşahede altında tutulan Polat'a anjiyo işlemi yapılmıştı. Tedavisi sona eren Polat, 31 Mart'ta taburcu edilmesinin ardından ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Mahir Polat, 4 Nisan'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede cezaevinde kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıkmıştı. Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verilmişti.

Mahir Polat, 7 Nisan'da Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti. Muayenesi tamamlanan Polat, tekrar cezaevine gönderilmiş ve avukatı Erkam Erdem, "Kendisiyle yaptığımız görüşmede sevk sürecinin rahat geçtiğini, çoğu yerde kelepçe kullanılmadığını, infaz memurlarının ve jandarmanın kendisine çok nazik davrandığını bu nedenle müteşekkir olduğunu ifade etti. Yine, kurumda muayeneyi gerçekleştiren doktorların hakkaniyetli olan tavırlarını görünce verecekleri kararın adaletine duyduğu inancın arttığını dile getirdi. Bu aşamada, artık süreç daha fazla uzamadan kurum tarafından nihai bir raporun hazırlanmasını ve bunun gereğinin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA