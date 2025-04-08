CHP'li Bulut: TRT Bandrol Ücreti Kaldırılsın

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Başkanlığı'na önemli bir kanun teklifi sundu. Teklifte, TRT Bandrol Ücreti'nin kaldırılması talep ediliyor.

Bulut, 1964 yılında özerk kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kurulan ve 1972 yılında özerkliği kaldırılan TRT'nin, "tarafsız" bir kamu iktisadi kuruluşu olarak yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Bulut, TRT'nin gelirinin büyük bir kısmının vatandaşlardan alınan vergilerle sağlandığını vurgulayarak, "3093 sayılı Kanun'a dayanarak TRT Bandrol Ücretleri, televizyon, radyo, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazlardan alınmaktadır. Elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılmasıyla birlikte, bu ücretler cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer elektronik cihazlarda artırılmıştır" dedi.

Bulut, TRT'nin aldığı her cihaz için vatandaşlara bandrol ücreti ödeme zorunluluğu getirerek ciddi bir mali yük oluşturduğunu söyledi. Vatandaşların bu durumdan rahatsızlık duyduğuna dikkat çeken Bulut, "TRT'nin bu tutumu, vergi ödeyen vatandaşları 'Biz TRT'ye neden vergi ödüyoruz?' sorusuna itmiştir," diye konuştu.