TRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine Bildirildi

Boykot çağrısı sonrasında TRT’nin işine son verdiği Teşkilat dizisinin başrol oyuncularından Aybüke Pusat’ın yapım şirketi ve TRT arasındaki dünkü toplantında merak edilen karar çıktı. Aybüke Pusat yeni bölümde ekrana gelecek mi? Senaryo yarıda mı kalacak? İşte kritik görüşmede çıkan son karar…

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TRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine Bildirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısı ile başlayan, üniversite öğrencilerinin 2 Nisan tarihli çağrısıyla devam eden boykot sürecine çok sayıda ünlü isimden de destek geldi.

TRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine Bildirildi - Resim : 1

TRT İŞİNDE SON VERMİŞTİ

Boykot çağrısına destek veren ünlü oyuncu Aybüke Pusat, TRT’deki Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Pusat’ın ardından TRT’de ekrana gelecek dizilerin kadrolarından çıkarılan isimlere Furkan Andıç, Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu da eklendi.

YAPIMCIYLA ACİL TOPLANTI

Teşkilat’ın başrol oyuncularından Aybüke Pusat’ın gelecek bölümlerde olup olmayacağı merak edilirken dikkat çeken bir kulis geldi.

TRT’den Aybüke Pusat İçin Şok Karar, Acil Toplantıyla Yapım Şirketine Bildirildi - Resim : 2

STOK SAHNELERİ ÇEKİ VEDA EDECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş, dizide 2 senedir Neslihan rolüne hayat veren Aybüke Pusat’ın yayınlanmayan sahnelerinin diziden atılmayacağını köşesine yazdı.

Altuntaş, dün TRT’ni stok bölümlere ilişkin kararının yapım şirketi Tims&B’nin ofise çağrılarak iletildiğini belirti. Buna göre Pusat’ın yapım şirketinin ellerindeki 2 stok bölümdeki kalan eksik sahneleri de tamamlanacak.

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Kaynak: Birsen Altuntaş

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