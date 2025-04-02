Boykota Destek Vermişti: Aybüke Pusat 'Teşkilat' Dizisinin Kadrosundan Çıkarıldı

Öğrencilerin başlattığı 'ekonomik boykot' kampanyasına kamuoyunun pek çok kesiminden dikkat çeken bir destek gelirken, bir destek de oyuncu Aybüke Pusat'tan gelmişti.

Aybüke Pusat, rol aldığı TRT dizisi olan 'Teşkilat'ın kadrosundan çıkarıldı.

TRT'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasına giden süreçte, kamuoyu büyük tepki gösterdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen İmamoğlu’nun tutuklanması Türkiye’nin pek çok bölgesinde protesto edilmişti.

CHP lideri Özgür Özel de Saraçhane mitinglerine yer vermeyen medya kuruluşlarına ve bu kuruluşlara bağlı şirketler için boykot çağrısında bulunmuştu.

Son olarak öğrenciler de bir ‘satın almama’ boykotu başlatırken, öğrencilerin çağrısına siyasi partiler ve ünlü isimler de destek olmuştu.

Oyuncu Aybüke Pusat da, sosyal medya hesabından bir boykot paylaşımı yapmış ardından da bu paylaşımı kaldırmıştı.

AYRINTILAR GELECEK...

Kaynak: Haber Merkezi