Aybüke Pusat 'Boykot' Dedi, Senarist Ali Aydın Destek Verdi... Dizi TRT'ye Bağlı Tabii'den Kaldırıldı

Teşkilat dizisi oyuncusu Aybüke Pusat, boykot çağrısı yapmış ve hedef gösterilmişti. 'Rumi' dizisinin senaristi Ali Aydın da Pusat'a destek vermişti. Aydın'ın kaleme aldığı 'Rumi' dizisi, TRT'ye bağlı Tabii platformunun kütüphanesinden kaldırıldı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Aybüke Pusat 'Boykot' Dedi, Senarist Ali Aydın Destek Verdi... Dizi TRT'ye Bağlı Tabii'den Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan ve gittikçe büyüyen protestolarda birçok marka boykot listesine alınmıştı. Bugün de tüm Türkiye geneline boykot çağrıları yapılmıştı.

Boykota destek paylaşımı yapmasının ardından hedef gösterilen, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinde rol alan Aybüke Pusat'a, TRT'nin Tabii platformunun en çok izlenen dizilerinden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rûmi'nin senaristi Ali Aydın destek vermişti.

Aybüke Pusat 'Boykot' Dedi, Senarist Ali Aydın Destek Verdi... Dizi TRT'ye Bağlı Tabii'den Kaldırıldı - Resim : 1

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, isim vermeden senarist Ali Aydın'ı kastederek "Yıllar önce gerçekleştirilen bir projede yer alan bu şahsın TRT ile hiçbir kurumsal bağı yoktur" dedi ve Rumi dizisinin Tabii'nin kütüphanesinden kaldırıldığına dair bir görüntü yayımladı.

Sobacı'nın paylaşımına Aydın'dan tepki geldi. Aydın, diziyi Zahid Sobacı göreve başlamadan önce yazmaya başladığını belirterek, "Vizyonsuzluğunuzu bu kadar aşikâr kıldığınız için size teşekkür ederim" dedi.

Aybüke Pusat 'Boykot' Dedi, Senarist Ali Aydın Destek Verdi... Dizi TRT'ye Bağlı Tabii'den Kaldırıldı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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