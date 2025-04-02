'Azgın Azınlık' Sözleri Tepki Çekmişti... Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Boykota Karşı Mağaza Mağaza Gezdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası başlayan ve gittikçe büyüyen protestolarda birçok marka boykot listesine alınmıştı. Bugün de tüm Türkiye geneline boykot çağrıları yapılmıştı.

CHP'nin boykot çağrısına iktidar cephesinden sert tepkiler gelirken Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 'boykot' hamlesi geldi. Dün yaptığı açıklamada boykot yapanları 'azgın azınlık' olarak nitelendiren Bolat'ın işte bu cümleleri tepki çekmişti:

"Yapacakları alışveriş varsa 2 Nisan'a çeksinler. Ülke ekonomisine katkıda bulunalım. Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışan azgın azınlığa çok iyi bir cevap vermiş oluruz."

Bolat, bugün ise boykota karşılık olarak mağaza mağaza gezdi ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bolat, yaptığı üç ayrı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, millî ekonomiye sahip çıkma; üretimin, ticaretin, istihdamın, tüketimin ve dayanışmanın günü. Bugün, esnafımızla dayanışma günü. Yarının alışverişini bugünden yapma günü. Türkiye Yüzyılı’nda güçlü bir millî ekonomi için hep birlikte ticareti büyütme günü."

"Bugün Ankara’da, esnafımızla hem bayramlaştık hem de bazı muhalif kesimlerin ülkemize, ticaretimize, esnafımıza ve üreticimize zarar verme amacıyla yaptıkları çağrılara karşı dayanışmamızı göstermek için esnaf ziyaretlerinde bulunduk."

"Türkiye; üreticileri, esnafı, sanatkârı, kooperatifleri, sanayicisi ve ihracatçısıyla birlikte, ekonomik ve ticari alanda güçlü adımlarla yoluna devam etmekte; mal ve hizmet ihracatında önemli atılımlar gerçekleştirip istihdamını güçlendirmeyi sürdürmektedir. Bu süreçte, bazı siyasilerin hezeyan dolu açıklamalarına karşı da güçlü bir yanıt verebilecek durumdadır."

Kaynak: Haber Merkezi