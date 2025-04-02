Türkiye'den Facebook'a 'İmamoğlu' Cezası

Türkiye'nin Facebook'tan İmamoğlu protestolarına ilişkin paylaşımları sınırlamasını istediği iddia edildi. Facebook bu talebi geri çevirince ise Meta'ya büyük bir para cezası verildi.

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Türkiye'den Facebook'a 'İmamoğlu' Cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla başlayan protestolar devam ederken iktidar sosyal medya üzerindeki baskılarını da artırdı. Bu baskılardan Meta da nasibini aldı.

Politico'nun haberine göre iktidar yetkilileri, özellikle protestolarla ilgili paylaşılan içeriklerin kaldırılmasını istedi. Meta bu isteği geri çevirince iktidar büyük bir para cezası kesti.

Aynı zamanda, Elon Musk’ın sahip olduğu X platformunda da, gazeteciler ve muhaliflere ait hesapların askıya alınması tepki çekmişti. Politico'nun verdiği bilgiye göre, Meta 2024 yılında Türkiye'den 5 bin 677 içerik kaldırma talebi aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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