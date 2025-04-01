Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cezaevinden protestolarda tutuklanan gençlere seslendi. İmamoğlu ‘Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız’ dedi.

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Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’deki protestolar sonrasında tutuklanan üniversite öğrencilerine seslendi. İmamoğlu ‘Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin’ dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı - Resim : 1

'ZAMANIN RUHU SİZİ ÇAĞIRIYOR'

İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Sevgili gençler; Korku duvarlarını ilk siz aştınız. Geleceğinizi, umutlarınızı çalan, iradenizi, sizi yok sayan ve size saygı duymayan akla ilk siz isyan ettiniz.

Zamanın ruhu sizi çağırıyor. Zekanızla, samimiyetinizle, yüksek adalet duygunuzla, önyargıları yerle bir eden ruhunuzla, dayanışmanızla, herkesi kucaklayacak ve size ait olacak yakın gelecekte bu güzel ülkeyi siz aydınlığa çıkaracaksınız.

'SİLİVRİ’DE DİMDİK DURUYORUM'

Ben Silivri’de dimdik duruyorum. Bu kumpaslar, yalanlar, dolanlar beni zerre etkilemiyor. Sizi de etkilemesin. Bu süreçte gözaltına alınan, tutuklanan gençler bizim gençlerimiz. Gururumuzsunuz. Size verilmek istenen zararı hep birlikte engelleyecek, size ve ailelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız.

Ekrem İmamoğlu’ndan Tutuklu Gençlere Mesaj, Satır Satır Açıkladı - Resim : 2

'MİLLETİMİZ KAZANACAK'

Bu mücadele uzun, taşlı, tozlu, engebeli bir yol demiştim. En büyük engeli aştık. Bakmayın bir avuç, toplumun huzuruna çıkamayan insanın iddialı, hırçın sözlerine. Kaybedeceklerini onlar da biliyor. Demokrasi ve Cumhuriyet yolu milletimizin yoludur ve milletimiz kazanacak, gençlik kazanacak, bir avuç insan kaybedecek.

'ADALETE SUSAMIŞ TÜRK GENÇLİĞİYİZ'

Tarih sizi yazacak gençler! Siz tarih yazacaksınız, dünyaya örnek olacaksınız! Unutmayın, yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var! Biz, adalete susamış Türk gençliğiyiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Millet büyüktür.

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Kaynak: Haber Merkezi

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