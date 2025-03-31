İmamoğlu'ndan 'Boykot' Çağrılarına Destek! Medya ve İş Dünyasına Seslendi: 'Seçim Yapma Vakti Gelmiştir'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'boykot' çağrılarına destek verdi. İmamoğlu, "Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve boykotun sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar" dedi.

İmamoğlu'ndan 'Boykot' Çağrılarına Destek! Medya ve İş Dünyasına Seslendi: 'Seçim Yapma Vakti Gelmiştir'

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu boykot çağrılarına ilişkin paylaşım yaptı.

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in “BOYKOT” çağrısını destekliyorum. Milyonlarca vatandaşımızı disiplinle, özveriyle BOYKOT sürecine dahil olmaya davet ediyorum" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BOYKOT, medya ve iş dünyamızı yok etmeye, onlara zarar vermeye yönelik değildir. Bilakis onları prangalarından kurtarıp özgürleştirmeye dönüktür. Uzun yıllardır, baskıcı ve antidemokratik iktidarın bir avuç ihtiras sahibine teslim oldular. Keyfi dayatmalara, topluma umutsuzluk ve korku salmaya teşne oldular. Kimileri isteyerek bunu yaptı, kimileri korkuyla. Artık zaman değişti. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz.

'SEÇİM YAPMA VAKTİ GELMİŞTİR'

Medya ve iş dünyası için seçim yapma vakti gelmiştir; ya 1 kişinin güdümünde yola devam edecek ve BOYKOTUN sert etkilerini görecekler ya da bizler gibi milletin yanında hizalanacaklar. Tüm vatandaşlarımızdan güçlü bir tepki bekliyor, milletimizin sağduyusu ve dirayetine güveniyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

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